Вартість такого гелікоптера становить $16 мільйонів.

На Харківщині бійці з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збили вертоліт Ка-52 "Алігатор" окупантів. Вартість одного такого гелікоптера становить $16 мільйонів.

Про знищену техніку повідомив прес-центр командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Ціль усунули воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї бригади. Влучний постріл здійснили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун". На бойовому рахунку воїнів ДШВ це вже 67 повітряна ціль російських окупантів.

На відео нижче показується, як українські захисники знищили вертоліт. Вони перебували в засідці серед густої рослинності і помітили, що Ка-52 летить на низьких висотах посеред відкритої місцевості на відносно невеликій дистанції. Бійці скористалися цим: зробили залп з "Перуна" і через кілька секунд зафіксували потрапляння.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські військові збили 170 гелікоптерів. З них основна маса — це Ка-52. Нерідко для цього застосовувалися саме ПЗРК "Перун". Наприклад, два тижні тому таким "уловом" ЗСУ відмітилися в районі Ізюму.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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