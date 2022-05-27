Минулої доби українські бійці знищили ще 150 окупантів.

Захисники України "демілітаризували" РФ вже майже від 30 тисяч окупантів. Минулої доби українські бійці знищили ще 150 російських військових.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 27 травня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 29 тис. 750 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 тис. 322 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 246 (+11) од;

артилерійських систем – 623 (+6) од;

реактивних систем залпового вогню - 201 од;

засобів ППО - 93 од;

літаків – 206 од, гелікоптерів – 170 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1), крилатих ракет - 115 (+1);

кораблів/катерів - 13 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од, спеціальної техніки - 48 (+1).

Найбільших втрат минулої доби супротивник зазнав на Авдіївському напрямку.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що адміністрація Байдена готується схвалити передачу Україні РСЗВ.

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