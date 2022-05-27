Захисники України "демілітаризували" РФ вже майже від 30 тисяч окупантів. Минулої доби українські бійці знищили ще 150 російських військових.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.
Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 27 травня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 29 тис. 750 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 тис. 322 (+7) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 246 (+11) од;
- артилерійських систем – 623 (+6) од;
- реактивних систем залпового вогню - 201 од;
- засобів ППО - 93 од;
- літаків – 206 од, гелікоптерів – 170 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1), крилатих ракет - 115 (+1);
- кораблів/катерів - 13 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од, спеціальної техніки - 48 (+1).
Найбільших втрат минулої доби супротивник зазнав на Авдіївському напрямку.
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що адміністрація Байдена готується схвалити передачу Україні РСЗВ.
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