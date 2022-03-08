Російські окупанти продовжують знищувати мирні міста України.

24 лютого 2022 року Росія під приводом так званої "військової спецоперації з демілітаризації та денацифікації" України вторглася війною на мирні українські землі.

Фотосервіс УНІАН зробив добірку-колаж, як виглядають українські міста до і після вторгнення російських "визволителів".

На даний момент найбільше від ообстрілів з боку окупантів постраждали Харків, Чернігів, Житомир, Маріуполь, Гостомель, Ірпінь і Буча, де окупант знищував цілі житлові райони, школи, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Також точково постраждали об'єкти в інших містах України, включаючи Київ, Херсон, Миколаїв, Вінницю, Івано-Франківськ, Ізюм та багато інших.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні з початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення.