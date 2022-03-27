Двох росгвардійців знищено, інші втекли.

Українські військові ліквідували спостережний пункт окупантів - найманців з Дагестана, які воюють в Україні на стороні РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал "Останній Блокпост", і публікує фотографії з місця подій.

"Штурмовики 128-ї бригади підсмажили спостережний пункт росгвардії з Дагестана. У результаті бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий "Урал" і двоє росгвардійців (вороги згоріли й ідентифікації не підлягають). Решта гвардійців втекли", - йдеться в повідомленні.

На фотографіях видно спалену техніку окупантів. На місці їхньої колишньої дислокації залишилися їхні документи і особисті речі.

Нагадаємо, сьогодні стартує міжнародний благодійний телемарафон-концерт на підтримку України. Трансляція ефіру здійснюватиметься з Варшави, на базі польського телеканалу ТVР. Крім цього, ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з багатьох країн світу.

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