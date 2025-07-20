При цьому окупанти заявили про свої успіхи на фронті, але аналітики Інституту їх не підтвердили.

Українські військові просунулися на Покровському напрямку, йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що підрозділи ЗСУ просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська.

При цьому, в ISW звернули увагу, що окупанти повідомляли про нібито просування на захід від Новоекономічного. Але, як підкреслили аналітики, підтвердження цим успіхам росіян немає.

Відео дня

В Інституті деталізували, що на Покровському напрямку у окупантів воюють підрозділи російського загону "Тайфун" 506-го мотострілецького полку, а також оператори безпілотників російської групи AirNomads.

Ситуація на Покровському напрямку

В кінці червня офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр Павленко розповідав, що на Покровському напрямку спостерігається велика інтенсивність бойових дій з боку російських окупантів. Здебільшого армія РФ проводить атаки малими піхотними групами.

19 липня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що окупанти поширюють низку неправдивих заяв про наступ, зокрема, про активний штурм Покровська та проникнення на територію Дніпропетровщини, однак ця ситуація не відповідає дійсності.

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