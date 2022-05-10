Однак з бригад ЗСУ показала роботи артилеристів по позиціях російських загарбників.

Артилеристи 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого потужно вдарили по позиціях російських загарбників.

Відео атаки з'явилося у Facebook бригади.

"Спопелити ворога так, як Князівські дракони-боги війни - найвище мистецтво! Творимо пекло для рашистських тварюк ще на землі. Можемо все, всюди, завжди", - йдеться у повідомленні.

Влучні артилерійські постріли воїнам вдалося зафіксувати з повітря. На кадрах видно, як техніка окупантів миттю спалахує від ураження українськими снарядами.

Як повідомляв УНІАН, миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем.

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