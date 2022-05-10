Артилеристи 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого потужно вдарили по позиціях російських загарбників.
Відео атаки з'явилося у Facebook бригади.
"Спопелити ворога так, як Князівські дракони-боги війни - найвище мистецтво! Творимо пекло для рашистських тварюк ще на землі. Можемо все, всюди, завжди", - йдеться у повідомленні.
Влучні артилерійські постріли воїнам вдалося зафіксувати з повітря. На кадрах видно, як техніка окупантів миттю спалахує від ураження українськими снарядами.
Робота українських артилеристів
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