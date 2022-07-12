На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

Українські захисники відбили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки на Харківщині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Зокрема, на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

"Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, аналітики ISW припустили, що російський президент Володимир Путін готує підґрунтя для анексії Харківської області. В цьому контексті експерти зауважують підписання Путіним указу, що спрощує процес отримання російського громадянства для всіх українців.

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