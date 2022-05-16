Техніка потребує ремонту, але все ще може допомагати українському війську у боротьбі з російськими загарбниками.

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого захопили у бою російську бойову машину піхоти БМП-3.

Про це йдеться у Facebook бригади.

Захисники "затрофеїли" бронемашину сьогодні зранку. Техніка потребує ремонту, але ще встигне послужити на користь ЗСУ.

"У бою воїни нашої Князівської 14-ї ОМБр здобули рашистську БМП-3! Наразі машинка трохи "покоцана" і в ній ще тхне "руським духом". Та вмілі руки наших побратимів за рекордно короткі строки доведуть її до пуття, і гармати трофейної БМП-3, будьте певні, вже незабаром обернуться проти колишніх власників", – йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. БМП-3 – це бойова броньована гусенична машина. Вона має кілька призначень, серед яких транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою в умовах застосування ядерної зброї та танкових боїв.

Раніше українські захисники відбили атаку окупантів на Донеччині та "затрофеїли" багато ворожої техніки.

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