Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів.

За минулу добу українські захисники відбили атаки противника в районах десяти населених пунктів, а також завдали 11 авіаударів по ворогу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів.

"Підтверджено ураження одного опорного пункту, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 6 засобів артилерії", - повідомили в Генштабі.

Успіхи ЗСУ за минулу добу: деталі

За минулу добу українські військові знищили ще 330 російських загарбників. ЗСУ продовжують захищати наші землі від окупантів, втрати ворога стрімко зростають.

Протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районі 8 населених пунктів. Українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику.

ЗСУ з 21 вересня просунулись на 55 км в глибину оборони окупантів на Харківщині.