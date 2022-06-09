Ці матеріали друкуються з метою маніпулятивного впливу на свідомість солдатів.

Українським військовим, які перебувають у російському полоні, почали роздавати фейкові газети. У них йдеться про поразку ЗСУ і повне захоплення України армією РФ.

Про нову інформаційну атаку ворога розповіли в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Цей "креативний самвидав" — ідея Федеральної служби безпеки Росії. Він імітує українську і західну пресу, а поширюються газети серед українських солдатів в СІЗО Ростова-на-Дону.

У подібних матеріалах містяться фейкові відомості про повне захоплення України. За допомогою цієї інформації ФСБ прагне створити маніпулятивний важіль впливу на свідомість наших захисників.

Про використання описаної технології тиску висловився російський правозахисник Володимир Осєчкін. За його словами, за допомогою фейкових газет українських військових хочуть примусити "підписувати свідчення, наговорювати на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу".

Нагадаємо, ворог активно діє на інформаційному фронті і намагається поширювати різного роду фейки. Нещодавно окупанти почали лякати повторним наступом на Київщину в середині червня. А до цього тиражували брехню щодо стеження СБУ за українцями. У Центрі протидії дезінформації попереджали про збільшення фейків і просили громадян не піддаватися на провокації.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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