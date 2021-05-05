Українського бійця поранили на Донбасі 5 травня / фото УНІАН
Військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення через ворожий обстріл бойовиків на Донбасі 5 травня.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.
"5 травня в районі відповідальності ОТУ "Північ" внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник отримав осколкове поранення", - сказано у повідомленні.
Захначається, що бійцю ЗСУ надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні, наразі стан його здоров’я - задовільний. Захисники на дії терористів відкрили вогонь у відповідь.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Окупанти обстріляли машину СЦКК на Донбасі - вперше від початку режиму "тиші"
- Двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру в катуванні українських військових
- У COVID-лікарні на Донбасі після обстрілу бойовиків помер пацієнт – ЗМІ (фото, відео)
- Бойовики сьогодні 11 разів порушили "тишу" – штаб
- Бойовики здійснили постріл протитанковою керованою ракетою біля Попасної – це спричинило пожежу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram