Бійцю ЗСУ надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення через ворожий обстріл бойовиків на Донбасі 5 травня.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

"5 травня в районі відповідальності ОТУ "Північ" внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник отримав осколкове поранення", - сказано у повідомленні.

Захначається, що бійцю ЗСУ надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні, наразі стан його здоров’я - задовільний. Захисники на дії терористів відкрили вогонь у відповідь.

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Автор: Олег Давигора