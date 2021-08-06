До незаконної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних сил РФ.

Департамент військової контррозвідки Служби безпеки України у взаємодії з УСБУ у Рівненській області викрив українського військовослужбовця на зборі розвідданих для військової розвідки РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних сил РФ.

Зазначається, що за завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони України. Представників російської спецслужби цікавила інформація мобілізаційного характеру.

Читайте такожЗатриманий розвідник "ДНР" проведе 10 років за гратами - СБУ"Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей.

Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, планується обрання запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська