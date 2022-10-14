Ракети окупантів збиті під час масованого обстрілу України.

Український зенітник за два дні знищив чотири крилаті ракети із переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь". Зазначається, що збиття було 10-11 жовтня - за два дні масованого ракетного обстрілу України.

"Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь".

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В командуванні цитують цього українського воїна: "Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат, адже незбита крилата ракета може накоїти біди. Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла".

Зенітник розповідає, як швидко перезаряджає ПЗРК, від’єднає пусковий механізм тощо, щоб швидко працювати по цілях.

В службі зв’язків з громадськістю повідомляють, що за таку влучність та професіоналізм Ярослав буде достойно заохочений військовим керівництвом.

Масовані ракетні атаки РФ: що відомо

10 жовтня Росія атакувала низку міст України. Вибухи були на Київщині, західній Україні та багатьох областях й населених пунктах. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".

11 жовтня РФ здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Країна-терорист другий день поспіль продовжувала масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. 12 жовтня обстріли не припинилися.

Сьогодні, 13 жовтня, рашисти обстріляли Миколаїв, під завалами п'ятиповерхівки опинилися люди. Вранці рятувальникам вдалося дістати 11-річного хлопчика, який 6 годин знаходився під уламками будинку. Ввечері стало відомо, що серце дитини зупинилося. Окрім цього, сьогодні РФ била по західній Україні, а ввечері вдарила по Харкову.

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