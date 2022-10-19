За його словами, зростання допомоги Україні тільки триває.

Україна обов'язково переможе і поверне всі свої території, включаючи окупований Крим.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, Україну підтримує коаліція країн, сукупні ВВП яких в 50 разів перевищує економічні можливості Росії.

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"Чому я так впевнено говорю? Навколо України створилася коаліція. Якщо ми говоримо про "Рамштайн", то 51 країна підтримує нас або військовою допомогою, або матеріалами подвійного призначення, або фінансово. Сукупний ВВП країн, які підтримують нас, в 50 разів більше, ніж економічні можливості Росії. Нас підтримують зброєю, нас підтримують боєприпасами. Природно, без такої підтримки нам складно було б вистояти проти Росії", - пояснив свою позицію радник міністра.

Геращенко додав, що Україна зараз отримує сучасну зброю, хоча і не все, яке просила.

"Але ті ж HIMARS, ще коли їх було 12-14 штук, змогли зупинити наступ росіян на Сході і значно послабити їх позиції на півдні. Були знищені десятки складів, баз техніки, величезна кількість особового складу. Точність HIMARS тепер приклад для всіх. Він потрапляє з 50-60 кілометрів у міст шириною 12 метрів", - зазначив він.

На думку чиновника, зараз зростання допомоги Україні триває і буде тільки збільшуватися. Геращенко вважає, що кожен удар окупантів призводить лише до вимоги народів західних країн надати більшу підтримку.

"Буду прямо говорити - наша економічна система не протрималася б без Західної підтримки. З тієї причини, що податки не можуть збиратися в повній мірі, промисловість зупинена, торгівля багато в чому зупинена. Тому сьогодні Захід підтримує нашу економіку і соціальну сферу. Мільйони українців знайшли притулок у країнах Європи. Деякі країни, як Польща, взагалі прийняли окремі закони про статус українців", - підсумував радник глави МВС.

Допомога Україні: останні новини

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародні партнери регулярно допомагають Києву.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня, Німеччина заявила, що зобов'язується передати Україні Додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS II.

Нідерланди зобов'язалися передати Україні зенітні ракети для посилення протиповітряної оборони на загальну суму 15 млн євро.

12 жовтня Канада оголосила про надання Україні нової військової допомоги на 47 мільйонів канадських доларів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є позитивні новини з оборонного "Рамштайна", пов'язані з додатковим посиленням української армії сучасною артилерією.

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