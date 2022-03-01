Громадян просять надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах.

"Укрзалізниця" відкриває склад у Львові для збору відправки гуманітарної допомоги Києву, Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Одесі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Зазначається, що пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каримати.

"Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах", - зазначається у повідомленні.

Вантажі приймаються за адресою: м. Львів, Широка, 2.

Раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба говорив, що на двох напрямках у Київській області складна гуманітарна ситуація.

24 лютого президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи, ворог почав знищувати військові об'єкти. Згодом український лідер Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Пізніше супротивник відкривав вогонь по житлових будинках. На територію України також запускали ракети з Білорусі.

Лише у Києві 1 березня в результаті ракетного удару по телевежі, за попередніми даними, загинули п'ять осіб, а ще стільки ж - постраждали.

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