Міністр зазначив, що ситуація з Авдіївкою винесла українській армії кілька важливих уроків.

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував вихід українських сил з Авдіївки Донецької області.

Як написав Умєров у своєму Facebook-акаунті, українська армія винесла уроки щодо Авдіївки. Команда Міноборони працює над тим, щоб подібна ситуація не повторилася на будь-якому іншому напрямку фронту.

"Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, потрібні артилерійські снаряди. Працюєм над цим постійно. Фортифікації - будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей - правильне. Авдіївку - повернемо", - написав Умєров.

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Що відбувається в Авдіївці

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Рішення було ухвалене "з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців".

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки , зазначивши, що Третя окрема штурмова бригада гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні.

За даними британської розвідки, під час битви за Авдіївку Росія втратила принаймні 400 танків, бойових машин піхоти та іншої важкої техніки, а також, імовірно, тисячі особового складу.

У Третій штурмові заявили, процес виходу українських сил з Авдіївки Донецької області триває й зараз. Рішення про відхід було логічним та правильним.

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