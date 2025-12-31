Уражено Туапсинський НПЗ, 'Таманьнєфтєгаз' та низки інших цілей: деталі від Генштабу

Об’єкти є частиною енергетичного тилу агресора.

В Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підрозділами Сил оборони України Туапсинського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.

Як зазначається в Telegram Генштабу, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів.

"Слід зауважити, що Туапсинський нафтопереробний завод є частиною енергетичного тилу агресора, продукує автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне, мазут та задіяний у забезпеченні збройних сил противника", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також, як поінформували в Генштабі, здійснено вогневе ураження нафтогазового терміналу "Таманьнєфтєгаз" поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю. Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення збройних сил агресора. Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу.

"Цієї ж ночі українські ударні БпЛА успішно атакували федеральну державну казенну установу "Темп" у місті Рибінськ, Ярославської області РФ. Нафтобаза росрезерву "Темп" займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти. Ціль уражено, на об'єкті спостерігається масштабна пожежа", - мовиться у дописі.

Окрім цього, повідомляється, що Сили оборони України завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки, на тимчасово окупованій території українського Криму, та уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель, що на Донеччині.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 грудня, джерела УНІАН в розвідці інформували, що Головне управління розвідки спільно з ДПСУ атакували морський нафтовий термінал "Туапсе" та Туапсинський нафтопереробний завод.

Також джерела в СБУ заявили, що вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України вразили нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ.

