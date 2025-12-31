ГУР уразило НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе, - джерела

Туапсинський НПЗ до сьогоднішнього дня був здатен перероблять близько 12 мільйонів тонн нафти на рік.

В ніч на 31 грудня Головне управління розвідки спільно з ДПСУ атакували морський нафтовий термінал "Туапсе" та Туапсинський нафтопереробний завод (НПЗ) в Краснодарському краї Російської федерації.

Як повідомили джерела УНІАН в ГУР МО, серед іншого уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12 Туапсинського НПЗ, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу.

За словами співрозмовника, Туапсинський НПЗ до сьогоднішнього дня був здатен переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, таким чином суттєво посилюючи спроможність російського військово-промислового комплексу.

"Колектив Головного управління розвідки щиро вітає російських кріпосних з прийдешніми святами та від щирого серця дарує цей новорічний феєрверк. Піротехнічні шоу з вражаючими світлошумовими ефектами триватимуть по всій території країни-агресора усі новорічно-різдвяні свята під патронатом ГУР МО та за сприяння всього українського народу", - зазначило джерело у воєнній розвідці.

Удари по цілях в РФ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ГУР оголосило про успішну операцію на військовому аеродромі російських окупантів у Липецьку.

Зокрема, внаслідок спецоперації на військовому аеродромі держави-агресора Росії під Липецьком у ніч з 20 на 21 грудня успішно уражено два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30.

Також у першу ніч зими на Росії стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи, підживлюючи фінансові та військові спроможності агресора. За даними джерел УНІАН в розвідці, було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

