Росія відчуває проблеми із заповненням втрат в техніці і живій силі.

За останні тижні в російській армії виявилися очевидні проблеми. На шостому місяці війни РФ не здатна швидко заповнювати втрати в техніці і живій силі. Це створює можливості для ЗСУ, зокрема — для проведення контрнаступу на півдні.

Як передає видання The New York Times, такої думки дотримуються багато західних експертів.

Доказів проблем в російській армії предостатньо. Сюди відносяться промахи артилерії, скарги на стару техніку в перехопленнях, різке збільшення убитих і поранених солдатів. Окупантам потрібне перегрупування, але експерти вважають, що здійснити його буде складніше, ніж на першому етапі війни. При цьому Путін може не слухати своїх офіцерів і наказувати продовжувати атаки.

Після відходу ЗСУ з Лисичанська росіяни оголосили про оперативну паузу, однак штурми і далі відбувалися на багатьох ділянках фронту. Більшість наступів провалювалися, що показало одну з основних проблем ворога.

"Росіяни виснажені, і ви не хочете давати їм час на перегрупування і відпочинок. Я розумію бажання завдати удару, коли вони [окупанти] втомилися", — сказала Елісса Слоткін, демократ від штату Мічиган в Комітеті з питань збройних сил Палати представників, яка відвідала Україну минулого місяця з невеликою групою законодавців.

Росія відправила на війну 85% своєї армії. Але лише деякі держави захоплювали іншу країну силами регулярного війська. У РФ немає такого потенціалу, а оголошувати мобілізацію Путін не хоче. Це буде офіційне визнання так званої "спеціальної військової операції" повноцінною затяжною війною.

На тлі втрат Росії довелося знизити стандарти для набору людей на контрактну службу. Агресор намагається компенсувати брак живої сили найманцями і так званими добровольцями. Однак тут відчувається чергова проблема: брак інструкторів. Тренувати новачків нікому, тому що багато досвідчених солдат вже загинули в Україні. РФ навіть відклала весняний призов на два місяці, адже проводити навчання неможливо.

Серед інших проблем експерти відзначають використання застарілої техніки замість знищеної і відведення частини артилерії від лінії фронту, через що вона стала менш ефективною. Останнє рішення було прийнято на тлі успішних ударів ВСУ по тилових об'єктах і ворожих скупченнях.

Експерти відзначають, що президент України Володимир Зеленський бачить слабкість противника. Саме тому ЗСУ перейшли в контрнаступ на півдні, куди ворог зараз активно стягує підкріплення.

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив критичні терміни, за які потрібно звільнити окуповані території. За його словами, це необхідно зробити протягом 3-6 тижнів, інакше потім проводити наступ буде складніше.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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