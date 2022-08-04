Керівництво країни вже почало підготовку до внесення змін до законодавства.

Керівництво Російської Федерації готується заборонити солдатам і офіцерам звільнятися зі служби під час проведення так званої "спеціальної військової операції". Чиновники вже почали підготовку до внесення змін до законодавства.

Такою інформацією під час нещодавнього брифінгу поділився заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"Окремо хочу зазначити, що керівництвом Російської Федерації з метою припинення відтоку особового складу з лав Збройних сил здійснюється підготовка змін до законодавчих актів в частині, що стосується заборони звільнення зі служби під час дії воєнного стану або проведення так званої "спеціальної військової операції", — повідомив Громов.

За словами заступника начальника, серед цивільного населення мало хто хоче вступити на військову службу за контрактом, щоб надалі відправитися в Україну. Небажання брати участь у бойових діях на території нашої країни також стало причиною суттєвого недобору курсантів у вищих військових навчальних закладах.

Нагадаємо, раніше в Росії підрахували, скільки солдатів відмовилися їхати в Україну з лютого 2022 року. Мінімальне число досягло позначки 1793 людини.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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