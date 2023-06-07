Спецкор УНІАН побував в епіцентрі евакуації жителів Херсона. Через "велику воду" люди залишили домівки, в чому були. Місцева бабуся забула в підтопленій хаті телефон й тепер не знає, як знайти рідних.

Вода продовжує затоплювати центр Херсона внаслідок екоциду, який влаштували окупанти в ніч на 6 червня, підірвавши дамбу Каховської ГЕС.

Рятувальники працюють в режимі "нон-стоп", намагаючись врятувати людей від "великої води". Журналіст УНІАН з'ясував, що за сьогоднішню ніч рівень води дійшов до вулиці Воронцовської - там підтоплено близько 100 метрів. Вчора вода затопила Одеську площу.

На місці події мешканці розповіли нашому спецкору, як проходить евакуація. Зокрема, одну бабусю рятувальники рятують вже вдруге. Вчора жінку перевезли з вулиці Петренка на Воронцовську, однак вже сьогодні - йде нова евакуація, адже вода підступає.

Йдеться про бабусю Галину, яка залишила свій телефон в затопленій домівці, й тепер не може зв'язатися з рідними. Вона шукає онука, в якого знаходяться її документи.

"Вони, мабуть, поїхали, кудись там їх повезли, в інше місце... Обов'язково він має мене знайти, я йому зібрала усі речі, їжу... Паспорт мій в нього, в нього все моє, все-все", - розповіла вона.

В Херсоні стало відомо про зниклих через підтоплення

Нагадаємо, що станом на ранок 7 червня у Херсонській області зниклими вважаються три особи. Люди не виходять на зв'язок після інциденту з підривом Каховської ГЕС.

Про це повідомив заступник голови МВС Леонід Тимченко. Він заявив, що правоохоронці отримали відповідні виклики стосовно зникнення людей на лінію 102. Він закликав всіх українців, які шукають близьких та не можуть з ними зв'язатися, звертатися на гарячу лінію, щоб уточнити щодо них інформацію.

Як відомо, від 2 травня в Україні запрацював реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. Станом на ранок 7 червня в ньому вже є дані щодо 23 876 осіб.

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