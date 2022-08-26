Очікується, що на ЗАЕС доставлять запасні частини, прилади радіаційного контролю та інші життєво важливі матеріали.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію може відбутися на початку наступного тижня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на учасників переговорів пише, що візит готується на початку наступного тижня. Очікується, що на ЗАЕС доставлять запасні частини, прилади радіаційного контролю та інші життєво важливі матеріали.

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Два джерела відзначають, що місія "майже напевно" відвідає атомну станцію на початку наступного тижня. Приготування йдуть повним ходом. Інший співрозмовник уточнив, що поки візит заплановано на 29 серпня.

Одна людина сказала, що ведуться "скажені приготування": "Наступного тижня — дата".

Представник агентства сказав: "Ми ведемо активні консультації щодо неминучої місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Деталі з’являться якнайшвидше".

На заводі існує так багато проблем з безпекою, що делегації можуть знадобитися тижні на місці, щоб належним чином їх вирішити. Агентство намагатиметься оцінити безпеку заводу та вирішити будь-які проблеми безпеки, які виникли під час бойових дій.

США та Європейський Союз заявили, що будь-який візит МАГАТЕ має супроводжуватися створенням демілітаризованої зони навколо комплексу.

Запорізька АЕС сьогодні - що відомо

Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу РФ відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Сьогодні, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС - відбулося відключення останньої з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

Наразі Запорізька атомна електростанція (АЕС) знову підключена до української енергомережі та виробляє електроенергію для потреб країни.

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