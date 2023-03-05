Країна може увійти в згубну петлю демографічного спаду.

Війна, розв'язана Росією проти України, посилила демографічну кризу, що почалася в РФ задовго до вторгнення в нашу країну.

Коріння проблеми йдуть у минуле на 30 років, йдеться в матеріалі The Economist. У 1994 році в РФ мешкали близько 149 мільйонів осіб, і з тих пір кількість жителів країни зменшувалася.

До 2021 року, за даними ООН, населення Росії становило 145 мільйонів (без урахування окупованого Криму). За прогнозами, через півстоліття, якщо збережуться наявні закономірності, воно може опуститися до 120 мільйонів, що зробить Росію 15-ю країною світу за кількістю населення (у 1995 році вона була 6-ою).

Відео дня

За останні 3 роки РФ втратила приблизно на 2 мільйони людей більше, ніж зазвичай, внаслідок воєн та хвороб.

"Якщо додати смертність від пандемії до жертв війни і втечі від мобілізації, Росія втратила від 1,9 до 2,8 млн осіб у 2020-2023 роках, крім звичайного демографічного погіршення. Це навіть гірше, ніж у катастрофічні 2000-ті роки, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік", – йдеться в матеріалі.

Одна з причин стрімкого скорочення населення РФ в останні роки – пандемія. Влада каже про 388 тисяч загиблих внаслідок хвороби, але The Economist оцінює загальну надлишкову смертність в країні в 2020-2023 роках в діапазоні від 1,2 до 1,6 мільйона і припускає, що в Росії, можливо, була найбільша смертність від коронавірусу в світі після Індії і найвищий рівень смертності з усіх (850-1100 смертей на 100 000 осіб).

На тлі COVID-19 і поширення алкогольної залежності тривалість життя російських чоловіків знизилася з 68,8 до 64,2 років, і війна проти України тільки посилює проблему смертності чоловіків. Втрати росіян у війні, за різними оцінками, можуть досягати 200 тисяч осіб убитими і пораненими. Ще від 0,5 млн до 1 млн осіб (переважно молоді освічені чоловіки) виїхали з країни на тлі мобілізації. Зокрема, за оцінками, у 2022 році країну залишили 10% працівників IT-сфери.

Вже зараз, оскільки багато чоловіків боєздатного віку мертві або перебувають за кордоном, жінок в країні більше, ніж чоловіків, принаймні на 10 мільйонів. У 2021 році на кожні 100 чоловіків припадала 121 жінка, і тепер дисбаланс ще більш відчутний.

Цікаво, що найбільш стрімко скорочується чисельність етнічних росіян (на 5,4 млн за 11 років – з 2010 по 2021). Ситуація, що склалася, як прогнозують, ускладнить для військових проведення чергового весняного призову в армію і збільшить навантаження на регіони з неросійським населенням, як Дагестан.

Більшості країн, які пережили демографічний спад, вдавалося уникнути великих соціальних потрясінь. Але в Росії може бути по-іншому: країна сильно зміниться на гірше.

"Військові втрати лягають важким тягарем хворе населення, яке скорочується. Росія може увійти в згубну петлю демографічного спаду. ... Демографічна згубна петля не зменшила прагнення Путіна до завоювань. Але це робить Росію маленькою, менш освіченою і бідною країною, з якої тікають молоді люди і де чоловіки помирають у віці 60 років", – констатує The Economist.

Втрати РФ у війні проти України - що варто знати

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 5 березня в нашій країні ліквідовано 153 120 російських загарбників.

Західні політики і ЗМІ нерідко озвучують оцінку, згідно з якою Росія втратила убитими і пораненими близько 200 тисяч осіб.

Цікаво, що середня тривалість життя російського окупанта на війні в Україні становить близько 60 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: