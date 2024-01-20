Біля Куп'янська йдуть позиційні бої, зазначили в Інституті вивчення війни.

Українські воїни нещодавно на південний схід від Куп'янська Харківської області повернули деякі позиції, розташовані на лінії Куп'янськ - Сватове.

У п'ятницю, 19 січня, були опубліковані кадри з геолокацією, на яких видно, як захисники України атакують позиції російських загарбників на схід від села Берестове, змушуючи сили супротивника відступити, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські та українські джерела повідомили про позиційні бої на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки і Петропавлівки і на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки", - наголошується у повідомленні.

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У середині січня прес-секретар міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант Збройних сил України Михайло Макарук сказав, що наступ російських загарбників у районі Куп'янська, який триває вже майже три місяці, "фактично захлинувся". Експерт додав, що на Харківщині ЗСУ "перемелюють" супротивників.

Варто зазначити, що РФ на українській землі вже зазнала колосальних втрат у живій силі та техніці. Загальні втрати ворога на 20 січня 2024 року становлять приблизно 375 270 окупантів. Ліквідовано також, в тому числі 6 171 ворожий танк.

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