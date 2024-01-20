ЗСУ знищили 10 ББМ, 14 артсистем, 3 танки та багато іншої техніки ворога.

Збройні сили України минулої доби, 19 січня, ліквідували на фронті 750 російських військових.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні втрати Росії у війні проти України досягли вже 375 270 осіб.

Також наші війська знищили багато ворожої техніки:

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танків ‒ 6171 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10);

артилерійських систем – 8868 (+14);

РСЗВ – 967 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17);

спеціальної техніки ‒ 1389 (+5).

При цьому не змінилась кількість знищених літаків (331), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), РСЗВ (966), крилатих ракет (1818), засобів ППО (654), а також підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб у ранковому зведенні, 19 січня відбулося 103 бойових зіткнень на фронті.

Наша авіація завдала ударів по 1 району зосередження особового складу окупантів, а ракетні війська знищили чотири артилерійських засоби.

На думку аналітиків ISW, росіяни планують перейти до локальних штурмів по всій лінії фронту. Таким чином ворог хоче змусити наше командування витрачати збереженні резерви, але не зможуть досягати значних територіальних успіхів.

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