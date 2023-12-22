Сподіваються, що потрібні будуть лише відновлювально-ремонтні роботи.

Внаслідок нічної атаки РФ "Шахедами" на Київ постраждало двоє людей. Наразі з’ясовується ситуація з руйнуваннями і необхідністю відселення людей.

Про це сказав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі "Радіо Свобода". Він зазначив, що фахівці мають з’ясувати, чи це був удар самим дроном, чи його уламками.

"Дякувати Богу, що закінчилося таким чином, що практично відсутні постраждалі – двоє легкопоранених, яким відповідно надана допомога", - додав перший заступник голови КМДА.

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Поворозник наголосив, що фахівці вивчають ситуацію з влучанням і наслідками, які приніс вибух. На запитання, чи будуть відселяти людей з будинку, він відповів, що про це поки не йдеться.

"Про відселення поки що мова не йде. Якраз ми сьогодні, думаю, до обіду зрозуміємо, яка ситуація безпосередньо з будинком", - зазначив Поворозник.

За його словами, серйозних пошкоджень немає. Так, в будинку є світло, є тепло, є вода, працюють ліфти.

"В мене є дуже великі сподівання в тому, що нам не потрібно буде нікого звідти відселяти і якомога швидше треба провести відновлювально-ремонтні роботи", – додав посадовець.

Атака дронів на столицю

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У Соломʼянському, Дарницькому та Голосіївському районах впали уламки безпілотників, пошкоджено будівлі.

Повідомлялося, що в результаті падіння уламків дронів у столиці є пошкоджені споруди, зокрема, житловий багатоповерховий будинок. В ньому проживає зі сім’єю ведучий Андрій Ковальський.

Телеведучий розповів кореспонденту УНІАН, що в момент удару його дружина Тетяна встигла відскочити від вікна, почувши звук дрона. На його думку, епіцентр вибуху був вище, але уламки зверху впали на його квартиру. Почалася пожежа, але подружжя встигло загасити вогонь.

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