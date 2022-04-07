Чоловікам призовного віку встановлено заборону на виїзд з території півострова.

В окупованому РФ Криму російські військові патрулі примусово доставляють призовників у пункти збору замість видачі повісток.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у соціальній мережі Facebook.

"Окупаційна влада РФ нарощує темпи залучення кримчан до проходження військової служби у збройних силах агресора. Наразі замість видачі повісток, військові патрулі примусово доставляють призовників у призначені пункти збору. Чоловікам призовного віку встановлено заборону на виїзд з території півострова. Увесь автомобільний транспорт ретельно перевіряється", - зазначила Денісова.

Омбудсмен заявила, що призов до російської армії громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, порушує статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - наголосила Денісова.

Раніше повідомлялося, що у Криму людей змушують клеїти на транспорт символи підтримки війни Росії проти України.

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