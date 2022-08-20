Внаслідок удару українських військових знищено 100 одиниць важкої техніки та 50 окупантів.

У Слов’яносербському районі Луганської області ЗСУ знищили ремонтну базу російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і показав відео.

За його даними, внаслідок удару українських військових знищено 100 одиниць важкої техніки та 50 окупантів.

"У них як пороблено, в тих москалів. Пам’ятаєте їхню тезу: "Хоч каміння з неба! Нам все одно – ми територію захопили". От і трапляється в них щось постійно: або бавовна, або каміння з небес. У Слов’яносербському районі в селищі Лотикове посипалося каміння. Одним "камінцем" знищено близько ста одиниць техніки, і десь півсотні окупантів відправились, як то кажуть, на концерт кобзона", - розповів Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Гайдай заявив, що на сьогоднішній день під контролем України перебувають тільки два населені пункти в Луганській області. Це два населені пункти, на території яких відбувається активна фаза бойових дій. Туди неможливо приїхати та евакуювати людей.

Вас також можуть зацікавити новини: