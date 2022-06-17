Голова МВС Денис Монастирський попередив, що через наявність вибухових пристроїв купатися у більшості водойм на сьогодні у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях небезпечно.

Оперативне розмінування територій в Україні може тривати не менше одного року.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"У Київській області досі багато небезпечних зон, які потрібно розмінувати. Лідером з розмінування є Харківська область, потім Київщина та Сумщина. Розмінувати потрібно 270 кв. км. Ми плануємо провести оперативне розмінування протягом року. Водночас повне розмінування займе роки", - зазначив Монастирський.

Також він попередив, що через наявність вибухових пристроїв купатися у більшості водойм на сьогодні у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях небезпечно. За словами міністра, саме місцева влада визначає, чи можна купатися у тих чи інших водоймах. Для дослідження водойм потрібне специфічне обладнання, якого в Україні небагато.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, на розмінування території України від ворожих мін та розтяжок, згідно з найоптимістичнішими прогнозами, необхідно 5-7 років, без урахування лісів та великих полів.

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