Ситуація на цьому напрямку Луганської області не проста.

Ситуація на напрямку Кремінна Луганської області не проста, ворог атакує великою кількістю особового складу та техніки. Наразі там спостерігається значне скупчення військ РФ.

Про це сказав начальник служби зв’язків з громадськістю 63 ОМБР Ростислав Ящишин в ефірі телемарафону.

"Є зараз велике скупчення військ противника на нашій території. Вони намагаються просуватися вперед і за допомогою піхоти і техніки, але їм це не вдається", – зазначив він.

За його словами, коли противник застосовує велику кількість техніки, то це відразу потрапляє в приціл наших дронів, артилерії та мінометів. "Вчора і позавчора ворог намагався атакувати за допомогою великої кількості піхоти та техніки і зазнав серйозних втрат - було спалено велику кількість техніки і знищено чимало особового складу", - розповів Ящишин.

Він зазначив, що російські окупанти на м’ясні штурми не посилають кадрових професійних військових. За його словами, для таких атак залучають тих росіян, які сиділи за ґратами і їм пообіцяли зменшити терміни ув’язнення, які загрузли в кредитах і армія для них єдина надія, щоб їх погасити, а також тих, хто немає можливості знайти іншої роботи. Це переважно молоді люди, а також далекосхідні народності.

Ящишин зазначив, що ворог в напрямку Кремінна застосовує дві тактики наступу: піхота з технікою або піхота без техніки, тобто м’ясні штурми.

Що відомо про бої на рубежі Куп'янська

Збройні сили України та російські окупанти продовжили позиційні бої на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Інституту з вивчення війни (ISW) зазначає, що підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Хоча російські пропагандисти стверджували, що окупанти захопили кілька позицій біля Синьківки та домоглися значних успіхів на північний захід і захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва, Торського, Терного і Ямполівки. ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.

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