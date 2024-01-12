Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак за минулу добу Силам оборони довелося відбити на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

В повідомленні сказано, що протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

В Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку окупанти здійснили чотири атаки біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області. На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

В Генштабі зазначають, що ворог також не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра – протягом доби здійснив 8 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт BILD Юліан Рьопке зазначає, що ЗС РФ частково перейшли в оборону під Куп'янськом. Так, за даними експерта, з кінця грудня російські війська припинили масштабні атаки бронетехніки на село Синьківка Харківської області, яке вони намагалися взяти з метою подальшого наступу на Куп'янськ. Вже близько двох тижнів в атаку там йдуть тільки окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки.

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