Зрадник надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС й членів їхніх родин.

В тимчасово окупованому смт Новоайдар (Луганська область) 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ". Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину.

Після окупації Новоайдару Павло запропонував росіянам свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у "нараді" з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.

Щодо Шароградського порушено кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви злочину.

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