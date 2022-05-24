День у місті проходить під звуки сигналу повітряної тривоги.

В Одеській області залишається дуже високою ймовірність ракетних ударів з боку російських окупантів.

Про це сьогодні ввечері заявив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що сьогодні день в регіоні проходить під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів. "Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. На жаль, залишається дуже високою ймовірність нанесення ракетних ударів", - сказав Братчук.

Він нагадав про заборону відвідувати Чорноморське узбережжя і проведення в регіоні контрдиверсійної роботи.

У той же час, за його словами, скоро буде прийнято певне рішення щодо деблокування Одеського порту, який зараз блокують окупанти.

Нагадаємо, Росія тримає в Чорному морі напоготові понад півтора десятка вбивчих снарядів.

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