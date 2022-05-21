Раніше окупанти поширили відео, на якому хлопець у розірваній футболці "вибачається за всій вчинок": не виключено, що до нього були застосовані тортури.

Художник Богдан Зіза, який 16 травня у Євпаторії облив "міську адміністрацію" жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова, зник після затримання.

Про це у своєму Telegram-каналі написала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що у тимчасово окупованому Росією Криму продовжується практика насильницьких зникнень громадських активістів, незгодних з діями російських загарбників.

"Художник Богдан Зіза, який 16 травня 2022 року у Євпаторії облив "міську адміністрацію" жовтою і блакитною фарбами, та кинув у будівлю коктейль Молотова, зник після затримання. Того ж дня окупанти поширили через кримські ЗМІ та телеграм-канали відео, на якому Богдан у розірваній футболці тремтячим голосом "вибачається за всій вчинок". Було помітно, що текст він читає під примусом, не виключено, що до нього були застосовані тортури", - підкреслила омбудсмен.

Денісова зауважила, що з моменту затримання друзі та правозахисники намагаються знайти Зізу, проте встановити місце його знаходження не вдалося.

На сайті "міського суду" Євпаторії інформації про арешт або розгляд адміністративної справи щодо нього немає.

Нагадаємо, за словами Аліма Алієва, Росія у 2014 році намагалася "купити" кримських татар через посади та фінансові можливості.

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