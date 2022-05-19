За словами Аліма Алієва, після анексії Криму РФ хотіла це зробити через посади та фінансові можливості.

Росія у 2014 році намагалася "купити" кримських татар через посади та фінансові можливості.

Таку думку висловив співзасновник громадської організації КримSOS, заступник гендиректора Українського інституту Алім Алієв в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що російська імперія, у будь-якому прояві з історичних та радянських часів до путінської сучасної Росії, постійно намагалася колонізувати Крим. Але кримські татари стали тим головним бар’єром для російської колонізації і через свою ідентичність та історичну пам’ять не дозволили це зробити.

"Якщо говорити про 2014 рік, то РФ хотіла умовно кажучи "купити" кримських татар, через посади та через якісь фінансові можливості. Проте, росіяни не врахували важливий факт, що свобода і гідність точно не продається", - акцентував Алієв.

Співзасновник КримSOS вказав на історичні паралелі, що пов’язують події минулого з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

"Сьогоднішня війна в Україні - це не тільки війна, яка направлена на знищення людини, це військові дії, направлені на знищення ідентичності народу та знищення держави. Кримські татари мають цю історичну пам’ять. Вони знають, що бути з Росією, означає жити в механізмі репресій або бути поневоленим народом",- сказав Алієв.

Співзасновник КримSOS зазначив, що для кримських татар важливо збереження своєї культури, пам’яті, релігії, а найкраще місце, де народ може зберегти свою ідентичність - це його батьківщина.

"Тут ми говоримо і про Крим, і про Україну. Тому що, кримські татари вважають своєю батьківщиною Україну. Сьогодні вони частина української політичної нації, про це говорить те, як багато кримських татар в лавах збройних сил, у волонтерському русі, в інформаційних та міжнародних компаніях", - поінформував Алієв.

Співзасновник КримSOS зауважив, що сьогоднішня війна в Україні почалася у 2014 році саме з Криму.

"Мені здається, що цей цикл боротьби з Росією повинен замкнутись як раз таки у вільному Криму, українським прапором і автономією кримських татар", - акцентував Алієв.

Окупації Криму Росією: що відомо

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.