Мобілізовані змушені будуть брати участь у війні проти України.

У тимчасово окупованому Росією Криму продовжується незаконна мобілізація до лав російської армії.

Про це у своєму Telegram-каналі написала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі триває 15 призовна кампанія, започаткована Російською Федерацією. Мобілізовані, які переважно є українськими громадянами, будуть змушені брати участь у війні проти України", - наголосила вона.

Денісова підкреслила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. Статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни окупаційній державі забороняється змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Раніше експерти вважали, що російський диктатор Путін навряд піде на оголошення 9 травня про початок в РФ загальної мобілізації. Допускають оголошення мобілізації в прикордонних з Україною районах РФ.

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