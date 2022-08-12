"Начальник" місцевого МРЕО вижив, його госпіталізували.

На Луганщині в окупованому Старобільську підірвали авто з місцевим колаборантом - "начальником" МРЕО.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"В окупованому Старобільську "добрі люди" підірвали автівку з місцевим колаборантом - "начальником МРЕО", - розказав Гайдай.

За його даними, колаборант вижив, його госпіталізували до лікарні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Маріуполі назрівають бунти: росіяни невдоволені місцевими колаборантами. "Колаборанти ділять гроші росіян, які надходять до міста. Зокрема, на гуманітарну допомогу. Як результат - назрівають бунти", - розповів мер міста Вадим Бойченко. Він зазначив, що вже видно, що є внутрішні конфлікти, а у місті навіть лунали постріли.

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