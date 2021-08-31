За словами Арестовича, Москва ненавидить Зеленського, тому й мститься йому.

Нинішня ескалація на Донбасі пов'язана з ненавистю Москви до президента Володимира Зеленського, тому йому таким чином мстять.

Таку думку висловив позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

Говорячи про причини загострення на фронті, він зазначив, що їх багато.

"Це помста. Знаючі люди з Москви передають, що Зеленського ненавидять чистою ненавистю. Вони думають, що "хлопчик-артист", що їм вдасться своє продавити, змусити нас обдурити - а не вийшло. І напередодні візиту до США Росія хоче пустити кров, тому що, розуміючи, що представник США може додатися до переговорів щодо Донбасу, вони повинні створити "Вступні умови" для його залучення. Вони хочуть показати, що Україна агресивна, спровокувати нас на неадекватну відповідь", - розповів Арестович.

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Росія, за його словами, націлена на локальні бойові дії, щоб потім можна було звинувачувати Україну в "порушенні перемир'я".

"Вони хочуть сказати, що Україна не дотримується тих угод, які сама підписала", - сказав він.

Загострення на Донбасі

Напередодні бойовики вбили ще одного українського воїна, також є поранений.

На вихідних ворог влаштував обстріл Авдіївки, поранивши там вісьмох українських захисників.

Під вогонь терористів на Донбасі також знову потрапили будинки мирних жителів.

Автор: Юрій Годован