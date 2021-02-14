Президент дав міністру оборони та головнокомандувачу ЗСУ доручення терміново прибути в зону ООС для встановлення всіх обставин трагедії.

За попередніми даними, в результаті підриву вибухового пристрою в районі Новолуганського на Донбасі загинули капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

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Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Трагедія сталась сьогодні близько десятої ранку. Бійці 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр загинули на місці.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення ООС для встановлення всіх обставин загибелі військових.

На місці трагедії за дорученням Президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Загибель українських бійців на Донбасі 14 лютого

Сьогодні стало відомо, що біля населеного пункту Новолуганське в зоні ООС троє українських бійців сьогодні загинули від підриву на вибухівці.

Військові підірвались на невідомому вибуховому пристрої під час переміщення на позиції.

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Автор: Дмитро Захаров