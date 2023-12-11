Зараз фахівці вивчають, які ракети випустила Росія по країні.

Коли по Україні Росія запускає балістичні ракети з високою швидкістю, то може бути так, що сигнал тривоги лунає разом з вибухами.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію, коли сьогодні зранку сигнал тривоги в Києві та області пролунав після роботи ППО.

Він зазначив, що це вже не вперше, коли тривога вмикається одночасно з вибухами. "Ворог ретельно планує свої операції із запуском балістики", - сказав він. За його словами, ракети запускають з Криму, з окупованих територій і оскільки відстань дуже мала, а швидкість ракети дуже висока, то інколи є менше хвилини, щоб зреагувати,тому так відбувається.

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Ігнат зазначив, що зараз визначається тип ракет, які були запущені по Україні. За його словами, працюють фахівці, які документують чергові злочини Росії, вивчають уламки ракет. "Є спеціальні підрозділи, які можуть ідентифікувати. Це зробити не так просто. Бо ракети, які знищуються в повітрі, вибухають і розлітаються на маленькі шматки, які потім горять. І тут ідентифікувати можна краще за все за двигунами, які в тих ракетах є. Тому треба дочекатися поки відповідні фахівці, зокрема, це підрозділи Національної поліції зможуть ідентифікувати цілі – чи то балістичні ракети "Іскандер- М" або зенітні керовані ракети, які також бють по балістичних траекторіях С-400", - сказав речник Повітряних сил.

Нічна атака на Київ

Близько 4 ранку 11 грудня російські окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. За даними Повітряних сил, удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Також у ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із окупованого Криму. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

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