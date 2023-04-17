Росіяни скинули бомбу на драмтеатр в Маріуполі в березні минулого року.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко показав, як зараз виглядає знищений російськими військами драмтеатр, який загарбники почали зносити в грудні 2023 року.

"Драматичний театр Маріуполя в період "русской весны" 2023 року. Все справжня велич російської культури сконцентровано в одному місці планети. Культура руйнації та вбивства цивільних", – написав Андрющенко в Telegram.

Нагадаємо, російські окупаційні війська скинули авіабомбу на будівлю драмтеатру в Маріуполі 16 березня 2022 року. На той момент там від російських обстрілів ховалися люди, перед будівлею великими літерами було написано слово "діти". Там могли загинути біля 300 мирних українців.

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Ситуація в Маріуполі

Російські окупанти продовжують зносити зруйновані ними ж будинки в Маріуполі. Ворог перетворив на пустелю район "Черемушки", де до російського вторгнення було 29 житлових будинків. Загалом, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в місті росіяни знесли вже понад 350 багатоповерхівок.

Крім того, росіяни знищують і культурну ідентичність українського Маріуполя. В місті знесли памʼятник відомому художнику Архіпу Куїнджі на Грецькій площі.

При цьому, окупанти встановили в Маріуполі памʼятник генералу, який брав участь у знищенні міста та був ліквідований на Луганщині.

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