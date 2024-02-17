Корабель йшов до Севастополя нібито для ремонтних робіт.

Стало відомо, чому адмірала Віктора Соколова відсторонили з посади очільника Чорноморського флоту.

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ", саме Соколов ухвалював рішення щодо великого десантного корабля "Цезар Куніков", які призвели до того, що корабель був знищений.

Як розповів співрозмовник проекту, корабель вийшов із Новоросійська вночі 12 лютого за наказом командувача Соколова і прямував на ремонт до Севастополя. Через серйозну технічну несправність, ВДК не міг забезпечити самостійний хід, тому його супроводжували буксири.

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"Командування знало про небезпеку безекіпажних катерів у морі, особливо біля судна з технічними несправностями, але все одно Соколовим було ухвалено рішення тягнути БДК. Закінчилося це ударами водних дронів та потопленням судна. Джерело зазначило, що загиблих під час удару не було, але група моряків зазнала тяжких поранень. За їхнє життя досі борються", - йдеться у повідомленні.

Знищення "Цезаря Кунікова"

14 лютого українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України потопили великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков". Його атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

В Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що потоплення великого десантного російського корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі ще більше обмежить лімітовані ресурси Російської Федерації для ведення війни проти України.

Згодом стало відомо, що командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова відправили у відставку після інциденту.

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