За інформацією пропагандистів, новим командувачем став віце-адмірал Сергій Пінчук.

Командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова відправили у відставку. Про заявляють російські військові кореспонденти.

За інформацією пропагандистів, новим командувачем став віце-адмірал Сергій Пінчук.

Зазначається, що рішення про відставку ухвалили ніби то на тлі успішного знищення Збройними силами України великого десантного корабля "Цезар Куніков".

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Офіційного підтвердження інформації з боку російського командування наразі немає.

Варто зазначити, Соколова указом Володимира Путіна призначили командувачем Чорноморського флоту РФ 10 серпня 2022 року. Він замінив замінивши адмірала Ігоря Осипова після вибухів та втрат на авіабазі в тимчасово купованому Криму.

ЗМІ писали, що Осипова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера "Москва" українською крилатою ракетою "Нептун".

Знищення "Цезаря Кунікова"

14 лютого українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України потопили великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков". Його атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

В Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що потоплення великого десантного російського корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі ще більше обмежить лімітовані ресурси Російської Федерації для ведення війни проти України.

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