Вона зазначила, що в РФ ніхто не хоче мобілізуватися, а місцева влада хоче, щоб Путіна відсторонили від влади.

Дружина розповіла чоловіку - бойовику НЗФ "ДНР" про невдоволеність діями президента РФ Володимира Путіна серед населення на території країни.

Про це свідчить нове оприлюднене СБУ перехоплення розмови жінки і окупанта.

"Там вже, якщо що, в Росії майже переворот йде. Нові гарнізони - вже нікого не відправляють сюди. Формують - всі відмовляються мобілізуватися. В багатьох областях хотіли оголосити повну мобілізацію, але депутати відмовились. Всі ці мери - що ніхто мобілізувати не буде. Пишуть всі на Путіна, щоб відсторонити від влади", - сказала жінка.

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Також дружина бойовика поцікавилась у нього, чи придумав він шляхи відступу в разі наступу українців.

Мобілізація в РФ: деталі

21 вересня Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Після звернення Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул, Тбілісі та Єреван.

Крім того, росіяни вийшли на акції протесту проти мобілізації, але їх затримували силовики. У відділках міліції затриманим вручали повістки.

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