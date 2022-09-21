На думку Віталія Мілонова, піти зараз воювати — "це їх священний обов'язок".

Мобілізувати у Росії потрібно в першу чергу чоловіків, які приїхали на територію країни з 2014 року з так званої "ДНР". Відправитися зараз воювати проти України — "це їх священний обов'язок".

Такою думкою поділився депутат Держдуми РФ, член комітету з міжнародних справ Віталій Мілонов.

"Я вважаю, що потрібно частково призвати найбільш підготовлених, тисяч 400-500. Звичайно, [мобілізувати] всіх громадян-чоловіків призовного віку, хто з 2014 року приїхав з "ДНР". Я вважаю, що їх священний обов'язок зараз — це поїхати битися за батьківщину. Всіх чоловіків, які приїхали в Росію з України з 2014 року, точно треба призвати", — написав Мілонов.

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Депутат Держдуми також виступив проти загальної мобілізації. За його словами, в Росії виросло "суспільство айфонних споживачів, які не можуть носити нічого важче айфона".

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У своєму зверненні він також пригрозив всьому світу ядерною зброєю: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

За даними МВС України, Росія зможе закликати в першій хвилі приблизно 40-50 тисяч резервістів.

В США, Нідерландах і Великобританії прокоментували наказ російського президента. Союзники України в більшості називають такий крок визнанням поразки.

Раніше з'явилася інформація, що окупанти зібралися влаштувати фейкові "референдуми" про приєднання до Росії на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня.

Ставленики Кремля заявили, що офіційні результати псевдоголосувань будуть оприлюднені 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" зможуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

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