На атакованому російському комбінаті зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб армії РФ, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Триває війна в Україні, і у ніч на 18 серпня завдано удару по черговому важливому об’єкту росіян - комбінату "Кавказ", що в Ростовській області Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ", - сказано в повідомленні. Зазначається, що зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта.

Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється. "Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають", - сказано у повідомленні.

У мережі вже показали відео, на якому нібито зазнято наслідки удару по комбінату "Кавказ".

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Як повідомляв УНІАН, раніше Силами оборони були завдані удари по ряду нафтобаз на території Росії. Зокрема, 30 липня, було завдано удару по черговому стратегічному об’єкту російських окупантів - уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа.

24 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Росії вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз.

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