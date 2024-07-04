У Севастополі пролунали вибухи, почалася пожежа (фото)

Удень у четвер, 4 липня, в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, місцеві жителі повідомляли про гучні звуки.

"Губернатор" Михайло Развожаєв пізніше написав у своєму Telegram-каналі, що в районі Північного молу російський флот провів тренування, зробивши навчальний постріл. Він пояснив швидке оголошення "відбою" запуском помилкових цілей.

Незабаром у місті повторно оголосили тривогу, проте через 12 хвилин скасували. Рух на Кримському мосту знову відкрито. Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє про гучний вибух на мисі Фіолент, унаслідок якого з'явився стовп диму заввишки понад 100 метрів. Крім того, у Нахімовському училищі продовжує лунати сигнал тривоги.

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