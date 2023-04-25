Пропагандистка обурилася, що в планах України - вийти на кордони 1991 року.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва "вибухнула" через заяву глави української військової розвідки Кирила Буданова про неминуче звільнення Криму.

У свіжому ефірі на телеканалі "Росія 1" ведуча прокремлівської програми не змогла приховати емоцій, коли почула від Буданова, якого назвала "терористом", що РФ не піде на ядерну ескалацію і змириться з втратою українського півострова.

Понад те, пропагандистка обурилася, що в планах України - вийти на кордони 1991 року.

Відео дня

"Терорист" Буданов заявляє, що ЗСУ увійдуть до Криму, і уточнює, що ніякого ядерного удару у відповідь не буде. І взагалі - до кінця року "українські бойовики" нібито вийдуть на кордони 1991 року", - заявила Скабєєва в підводці до програми.

Що сказав Буданов у новому інтерв'ю - докладніше

Напередодні глава ГУР Буданов в інтерв'ю українським журналістам сказав, що звільнення Криму викличе у російських еліт "хворобливу реакцію", але Москва навряд чи застосує ядерну зброю. На думку Буданова, кремлівська пропаганда буде активно працювати над тим, щоб пояснити населенню втрату українського півострова.

ЗСУ готуються звільняти Крим - що кажуть експерти

16 квітня колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер підкреслив, що ЗСУ вже зараз можуть почати деокупацію Криму ударами по військових об'єктах росіян. Екс-топ-чиновник США теж вважає, що Москва не піде на ядерну ескалацію, оскільки РФ вже зараз кидає на війну всі свої ресурси. "Варіанти того, що він (Путін) може ще зробити, дуже обмежені", - зазначив Волкер.

На звільненні Криму в ході весняного контрнаступу ЗСУ наполягає колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Військовий підкреслював, що без деокупації півострова, який РФ перетворила на суцільну військову базу і використовує для перекидання засобів і техніки, війну не закінчити, бо в такому разі завжди існуватиме загроза поновлення військових дій з боку РФ.

На першому етапі українські сили мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі ЧФ РФ, на другому – вразити інші важливі для окупантів цілі, аби зробити півострів непридатним для військ армії країни-агресора, зазначав нещодавно Ходжес.

Вас також можуть зацікавити новини: