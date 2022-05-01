Також була знищена ворожа техніка, у тому числі 1 танк і 6 артилерійських систем.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" за добу відбило 5 атак і знищило 57 російських загарбників.

Про це повідомляє ОТУ "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні, 1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, в результаті боїв було знищено: особового складу окупантів – 57, танків – 1, БМП – 5, БТР – 5, МТЛБ – 2, артилерійських систем – 6, АТТ – 3, і БПЛА – 4.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники за поточну добу зазнали втрат на Слобожанському, Ізюмському, Донецькому і Таврійському напрямках.