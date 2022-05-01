Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням. Все тому, що він колишній учасник бойових дій.

На Херсонщині помер ветеран АТО з села Абрикосівки Назар Кагальняк. Його закатували російські загарбники.

Про це на власній сторінці у Telegram повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, Назар Кагальняк – ветеран АТО. Після демобілізації пережив два інфаркти, складну операцію на серці, мав кардіостимулятор. Російські окупанти викрали чоловіка прямо з дому.

"Його жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій. Понівеченого тортурами Назара окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, після чого чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер", – говориться у дописі.

Зазначається, що двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки він останні п’ять років він їх доглядав без дружини.

Рашисти продовжують скоювати воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема тільки на Запоріжжі окупанти вже викрали 213 осіб, ще близько сотні продовжують перебувати у заручниках.

Крім того, з тимчасово окупованого Мелітополя російські окупанти продовжують вивозити майно з підприємств, зерно і сільськогосподарську техніку. Також окупанти захопили музей зі скіфським золотом, яке було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя.

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